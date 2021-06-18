Toyota Hilux випробували на міцність, скинувши з висоти 3 км

Незалежне випробування автомобіля провели автори одного з YouTube-каналів, повідомляє Автоцентр.

Власники каналу WhistlinDiesel вирішили перевірити японський пікап Toyota Hilux на міцність, скинувши на землю з вертольота. При цьому висота польоту кожен раз повинна була бути різною, починаючи від 150 метрів і закінчуючи 3000 м. Подивитися, що з цього вийшло, можна на відео нижче.

Після падіння з висоти в 150 метрів пікап вже виглядав не дуже добре. В результаті удару об землю колеса стали ближче один до одного, що свідчить про пошкодження рами. Можливості перевірити роботу двигуна на цьому етапі у випробувачів не було, оскільки оренда вертольота, за словами авторів ідеї, варто 100 000 доларів за хвилину. Значить, потрібно поспішати.

Тойоту відразу ж прикріплюють до тросу та піднімають на висоту 3 кілометрів. В результаті другої спроби автомобіль падає, а після починає обертатися з величезною швидкістю. Встановлена в салоні камера не справляється, картинка стає розмитою, але все ж видно, що пікап обертається все швидше й швидше. Автомобіль знаходився у вільному падінні 29 секунд. В результаті від Toyota Hilux практично нічого не залишилося. Пікап тепер буквально схожий на млинець.