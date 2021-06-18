Дохід від експорту яєць скоротився вдвічі

Цього року Україна не може похизуватися великими обсягами експорту яєць. Зараз ми відстаємо від минулорічних показників щонайменше вдвічі, повідомляє 24 Канал.

У січні-травні 2021 року Україна експортувала 19 тисяч тонн яєць. У порівнянні з минулорічним показником за аналогічний період це у 2,6 рази менше, свідчать дані Державної митної служби.

Що стосується грошового еквіваленту, то він становить 21,27 мільйона доларів. Це у 2,2 рази менше за минулорічний показник.

Головними покупцями українських яєць стали:

ОАЕ (37,8%)

Латвія (28%)

Ізраїль (8,5%)

Виробники сподіваються, що до кінця року їм вдасться збільшити обсяги постачання товару за кордон.