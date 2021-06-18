Дохід від експорту яєць скоротився вдвічі

Дохід від експорту яєць скоротився вдвічі

Цього року Україна не може похизуватися великими обсягами експорту яєць. Зараз ми відстаємо від минулорічних показників щонайменше вдвічі, повідомляє 24 Канал.

У січні-травні 2021 року Україна експортувала 19 тисяч тонн яєць. У порівнянні з минулорічним показником за аналогічний період це у 2,6 рази менше, свідчать дані Державної митної служби.

Що стосується грошового еквіваленту, то він становить 21,27 мільйона доларів. Це у 2,2 рази менше за минулорічний показник.

Головними покупцями українських яєць стали:

  • ОАЕ (37,8%)
  • Латвія (28%)
  • Ізраїль (8,5%)

Виробники сподіваються, що до кінця року їм вдасться збільшити обсяги постачання товару за кордон.

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