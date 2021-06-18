Лікар попередив про наслідки змін в шийному відділі хребта

Зміни в шийному відділі хребта призводять до порушення кровопостачання головного мозку і виявляються багатьма неприємними симптомами: запамороченням, стрибками тиску, онімінням і болем в руках, порушенням сну, повідомляє GreenPost.

Про це розповіла невролог, рефлексотерапевт, професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національного університету охорони здоров'я імені П. Л. Шупика доктор медичних наук Ольга Коваленко.

За її словами, в групі ризику люди, у яких були навіть легкі травми шиї. Їх може отримати і новонароджений під час ускладнених пологів, і той, хто виконує неприпустимі вправи, які тиражує Інтернет.

Також ті, хто скористався небезпечної безграмотної мануальною терапією. Нерідко шия страждає внаслідок гальмування транспорту, коли голова різко йде вперед і відкидається назад (хлистовий удар).

У групі ризику люди, які відчувають тривалу статичне навантаження: ті, хто працює за комп'ютером або зловживає проведенням часу над гаджетами.

Також представники професій, які потребують вимушеної пози: стоматологи, лаборанти, швачки та інші. Частіше страждають люди з аномаліями в шийному відділі хребта і артеріях, що живлять головний мозок.