В одеський порт зайшли два кораблі НАТО

Два кораблі НАТО в п'ятницю вранці увійшли в одеський порт, повідомляє Украинская правда.

Першим в акваторію порту увійшов британський есмінець HMS Defender, близько полудня до нього приєднався фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805.

Кораблі входять в ескорт новітнього британського авіаносця "Queen Elizabeth", що вийшов недавно в кругосвітній похід.

Незадовго до заходу в Одесу "Defender" та "Eversten" провели спільні маневри з американським есмінцем USS Laboon DDG58.

Британські есмінці типу 45 чітко не вперше в Одесі - кілька років тому заходили з візитом HMS Duncan (2017 і 2019) і HMS Dragon (2020 рік), але "Defender" в Чорному морі вперше.