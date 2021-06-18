У Китаї відкрили новий вид гігантського носорога

Вчені з'ясували, що новий вид тісно пов'язаний з гігантськими носорогами з Пакистану і передбачають, що він мігрував по Центральній Азії, повідомляє Корреспондент.

Китайські дослідники відкрили новий вид гігантського носорога, який жив приблизно 26,5 мільйона років тому. Згідно з результатами дослідження вчених, опублікованими в журналі Communications Biology﻿, тварина важила 21 тонну, що дорівнює чотирьом великим африканським слонам.

Зазначається, що останки тварини виявили в провінції Ганьсу ще у 2015 році. Подальший аналіз скам'янілостей підтвердив, що це новий, раніше невідомий вид. Йому дали назву Paraceratherium linxiaense.

Носоріг був безрогим. Його голова досягала семи метрів. Він міг харчуватися листям з верхівок дерев. Також відомо, що у тварини була дуже довга шия.