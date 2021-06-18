Тарифи на електроенергію змінять: кому знизять ціни

Міністерство енергетики представить проект нової моделі покладання спеціальних зобов'язань (ПСЗ) на оптовому ринку електричної енергії на наступному тижні. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час виступу в парламенті, повідомляє UBR.

"Наступного тижня ми представимо новий проект ПСЗ на ринку електроенергії, який передбачає диференційований підхід до оплати електроенергії в залежності від категорій споживачів, який дозволить захистити соціально вразливі верстви населення" , - зазначив глава Міненерго.

За його словами, для громадян, які споживають до 100 кВт-год електроенергії, ціна буде нижче чинного тарифу - 1,68 грн / кВт-год. Притому, що 16 млн, або 40% домогосподарств використовують менше 100 кВт-год.

При цьому нова модель ПСЗ розрахована на чотири роки, розповіли в міністерстві.

"Ми виділяємо населення, яке споживає до 100 кВт. На сьогодні це близько 41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств. Проект нового ПСЗ передбачає захист цієї категорії населення через зменшення тарифу" , - додав Галущенко.

Крім того, Міненерго ініціює зняти зобов'язання генерації, задіяної в ПСЗ ("Енергоатом" і "Укргідроенерго"), продавати не менше 10% ресурсу на ринку "на добу вперед". Крім того, в міністерстві пропонують зобов'язати всю генерацію продавати ресурс на біржі за двосторонніми договорами.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в Кабміні, анонсований проект ПСЗ пропонує розділити споживачів на чотири такі категорії в залежності від обсягів споживання:

до 100 кВт-год;

від 100 кВт-год до 300 кВт-год;

від 300 кВт-год до 500 кВт-год;

понад 500 кВт-год.

Так, в залежності від обсягів ціна може зрости майже до 3 грн / кВт-год.

За словами співрозмовника, проблема полягає в тому, що Міненерго планує не диференціювати оплату для одного споживача в залежності від обсягу, і це може привести "до зловживань з боку споживачів".