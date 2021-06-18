У Південній Кореї будуть змішувати COVID-вакцини через проблеми з поставками

Влада Південної Кореї прийняла рішення змішувати вакцини проти коронавірусу від різних виробників через проблеми з поставками. Про це заявив уряд країни, повідомляє Слово і діло.

Таким чином, близько 760 тисяч осіб, які отримали першу дозу вакцини COVID-19 від AstraZeneca Plc, другу дозу отримають від Pfizer.

Кілька країн, включаючи Канаду та Іспанію, вже схвалили таке змішування доз в основному через побоювання з приводу рідкісних і потенційно смертельних тромбів, пов'язаних з вакциною AstraZeneca.

Іспанське дослідження показало, що, згідно з попередніми результатами, введення дози вакцини Pfizer людям, які вже отримали вакцину AstraZeneca, дуже безпечно й ефективно.