У Києві вчителька побила учня з аутистичним розладом
Кричущий випадок стався в інклюзивну класі київської школи №58 – учителька здійснила насильство над учнем. Про це повідомив заступник голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко на своєму Телеграм-каналі.
У цьому класі навчаються двоє дітей з інвалідністю. Як виявилося, учитель не може знайти інший підхід і спільну мову з дитиною, у якої є розлад аутистичного спектру, крім як через рукоприкладство та агресію.
"І що найстрашніше – це не поодинокий випадок! Діти вибігають із класу – не хочуть бачити, як їх друга битимуть!" – ідеться в повідомленні.
Таке ставлення до дітей довгий час залишалося прихованим. Поки асистент учителя не витримав, зняв усе, що відбувається, на відео, і не надіслав його мамі дитини.
Це стане предметом розслідування ТСК.
"Також ми звертаємося до правоохоронних органів! Так не повинно бути!" – написав Сушко.