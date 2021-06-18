У Києві вчителька побила учня з аутистичним розладом

Кричущий випадок стався в інклюзивну класі київської школи №58 – учителька здійснила насильство над учнем. Про це повідомив заступник голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко на своєму Телеграм-каналі.

У цьому класі навчаються двоє дітей з інвалідністю. Як виявилося, учитель не може знайти інший підхід і спільну мову з дитиною, у якої є розлад аутистичного спектру, крім як через рукоприкладство та агресію.

"І що найстрашніше – це не поодинокий випадок! Діти вибігають із класу – не хочуть бачити, як їх друга битимуть!" – ідеться в повідомленні.

Таке ставлення до дітей довгий час залишалося прихованим. Поки асистент учителя не витримав, зняв усе, що відбувається, на відео, і не надіслав його мамі дитини.

Це стане предметом розслідування ТСК.