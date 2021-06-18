Антикорупційна прокуратура оскаржила виправдувальний вирок екснардепу Левусу

Сьогодні, 18 червня, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) подав апеляційну скаргу на вирок ВАКС, яким народного депутата України VIII скликання Андрія Левуса визнали невинним у незаконному отриманні компенсації на витрати за винаймання номера в готелі "Київ, повідомляє Depo.ua.

У САП відзначають, що сторона звинувачення вважає вирок незаконним, оскільки висновки суду, викладені в ньому, не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження.

"Апеляційні вимоги прокурора зводяться до винесення судом апеляційної інстанції свого вироку з визнанням зазначеної особи винною у вчиненні інкримінованого злочину, призначенням покарання у вигляді позбавлення волі та додаткових покарань", – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі запевняють, що в рамках досудового розслідування зібрали достатньо доказів, які свідчать про вчинення колишнім народним депутатом кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

"Так, не дивлячись на наявність у власності квартири в столиці, депутат отримав з державного бюджету в якості компенсації 543,9 тис. гривень", – наголошується в повідомленні.

Скріншот: САП / Facebook

Нагадаємо, 21 травня цього року суд виправдав народного депутата Верховної Ради восьмого скликання Андрія Левуса у справі про отримання компенсації від держави на оренду готельного номера.

У травні 2020 року завершили розслідування фактів необґрунтованого отримання з державного бюджету 543,9 тис. грн компенсації за оренду житла народним депутатом України VIII скликання Андрієм Левусом.

За даними слідства, екснардеп отримав неправомірну вигоду у вигляді права користування готельним номером в ДП "Готельний комплекс "Київ", на що з бюджету, передбаченого на забезпечення діяльності парламенту, з грудня 2014 року по грудень 2017 витрачено 543,9 тис. грн. Навесні 2020 року екснародному депутату повідомили про підозру.

Досудове розслідування зазначених фактів детективами НАБУ тривало з жовтня 2018 року.