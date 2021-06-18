У Києві пройшла виставка бойових роботів

На виставці «Зброя та безпека-2021» в Києві представлені безпілотні багатоцільові наземні комплекси. Подібна техніка все ширше застосовується в збройних силах різних країн, повідомляє Автоцентр.

Серед експонатів Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека-2021», яка проходить в столичному МВЦ з 15 по 18 червня, великий інтерес викликали роботизовані самохідні комплекси.

На об'єднаному стенді Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) був представлений багатоцільовий безпілотний наземний комплекс - Agema 8х8 від компанії Milanion. Він може виробляти розвідку, служити платформою для запуску БПЛА, здійснювати протитанкову підтримку, евакуювати поранених і т. д.

Управління комплексом здійснюється дистанційно. Можливо його програмування на виконання автономних завдань за допомогою каналу передачі даних з наземної станції управління.

Комплекс має екстремальної прохідністю і здатний плавати. Підвіска коліс - незалежна. Машина відрізняється низьким центром ваги і може долати підйоми до 40 град. Довжина машини - 3023 мм, ширина - 1473 мм, висота - 1290 мм. Вага становить 602 кг. V-подібний двигун з електронним уприскуванням палива розвиває 40 к. с. і забезпечує на суші швидкість 29 км/год, а на плаву - 5 км/год.

Київське КБ Robotics представило бойовий робот - РСВК-М. Його платформа відрізняється від існуючих аналогів використанням систем штучного інтелекту, високою точністю наведення і вогню, надійністю і простотою конструкції, а також широкими можливості модернізації.

КБ Robotics створило власну систему автономного руху. Вона працює на основі алгоритму, який виробляє обробку даних, що надходять від різноманітних сенсорів, відеокамер і виробляє відповідні рішення. Останні дозволяють роботові рухатися автономно і уникати небажаних зон і об'єктів.

Радіус телеуправління роботом - 2000 м. Можливе автоматичне його рух по маршруту і автономне повернення. Максимальна швидкість - до 15 км/год. Час руху на одній зарядці акумуляторів - від трьох до шести годин. Характерна особливість робота - нульова акустична та термічна помітність.

РСВК-М може бути обладнаний різноманітними модулями - під кулемет, гранатомет, ПТУР, засоби РЕБ, і РХБЗ-захист. Представлений на виставці бойової робот був оснащений кулеметом калібру 12,7 мм з телекеруванням.

Пристрій наведення включає ІР-цифрову камеру, теплову камеру, далекомір і навігаційний блок. Цілі танкового типу кольорова телекамера може виявляти на дистанції до 5000 м, а тепловизионная камера - до 3500 м.

Запорізьке ТОВ «Темерланд» представило багатофункціональну роботизовану платформу «Гном». Вона може використовуватися для спостереження і розвідки на відстані до 5 км, доставки боєприпасів, продовольства і евакуації поранених. Її також можна застосовувати для збільшення дальності радіозв'язку, тобто вона може приймати радіосигнали, посилювати їх і передавати далі. І нарешті, вона здатна служити сателітом великих роботизованих платформ, зменшуючи ризик втрати останніх.

Управління рухом платформи здійснюється за допомогою бортового одноплатного комп'ютера Odyssey. При втраті каналу управління робот повертається «додому» за допомогою системи GPS.

Колісна формула платформи 4х4. Довжина робота становить 570 мм, ширина 380 мм і висота 600 мм, а маса всього 50 кг. Електромотор потужністю 5,44 к. с. харчується літій-іонних батарей на 7,6В.

Устаткування системи локації складається з Depth камери, призначеної як для управління оператором, так і для забезпечення автономного руху, оглядової камери 360 град. на телескопічній щоглі і інфрачервоного прожектора.

Інша розробка ТОВ «Темерланд» - гусенична безпілотна роботизована платформа-роботоносец «Скорпіон-3». У задній його частині кріпляться ліфти, які служать для підйому, опускання і транспортування двох роботів-сателітів типу «Гном».

Платформа «Скорпіон-3» може також застосовуватися для базування дронів, установки автоматичної турелі з кулеметом 12,7 мм або гранатометом. Цікаво, що передбачено використання її і в мирний час - як компактного тягача для плуга, який дуже корисний при обробці невеликих полів і важкодоступних ділянок.

Система управління платформою «Скорпіон-3» діє на дальності до 5 км. Платформа без озброєння і боєкомплекту важить 370 кг. Привід її - електричний, з використанням дизель-генератора (20 к. с.) І акумуляторних батарей (2х60 Ач).