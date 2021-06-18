На ринку біткоїна почався масовий розпродаж

Слідом за зниженням котирувань на традиційних фінансових ринках, криптовалюти теж почали падати в ціні. Біткоїн вже опустився нижче 38 тис. доларів за монету, хоча ще недавно його курс перевищував 40 тис. доларів. Справа в тому, що інвестори масово вирішили зафіксувати прибуток після нещодавнього зростання криптовалюти, повідомляє Сьогодні.

Станом на 12:50 за київським часом 18 червня біткоїн торгувався по 37,6 тис. доларів за монету. Добове падіння перевищило 3,5%. Капіталізація криптовалюти склала 710 млрд доларів.

Криптовалюти перейшли в режим підвищеної обережності, повідомили аналітики FxPro. На їхню думку, фактори підтримки крипторинки вже відіграні. Тепер на ринку накопичилося багато інвесторів, які фіксують прибуток при перших ознаках зростання.