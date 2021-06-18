На ринку біткоїна почався масовий розпродаж
Слідом за зниженням котирувань на традиційних фінансових ринках, криптовалюти теж почали падати в ціні. Біткоїн вже опустився нижче 38 тис. доларів за монету, хоча ще недавно його курс перевищував 40 тис. доларів. Справа в тому, що інвестори масово вирішили зафіксувати прибуток після нещодавнього зростання криптовалюти, повідомляє Сьогодні.
Станом на 12:50 за київським часом 18 червня біткоїн торгувався по 37,6 тис. доларів за монету. Добове падіння перевищило 3,5%. Капіталізація криптовалюти склала 710 млрд доларів.
Криптовалюти перейшли в режим підвищеної обережності, повідомили аналітики FxPro. На їхню думку, фактори підтримки крипторинки вже відіграні. Тепер на ринку накопичилося багато інвесторів, які фіксують прибуток при перших ознаках зростання.
"Готовність Сальвадора поставити біткоїн в один ряд з доларомпризвела лише до короткострокового і нестійкого зростання. Імовірність практичної реалізації використання біткоїну в Сальвадорі ставиться під сумнів,бо для 70% громадян країни недоступні навіть банківські рахунки, а можливість офіційно обміняти біткоїни на долари може привести до того, що хвиля власників активу з Китаю і Росії просто поглине доларову ліквідність країни", – пояснили експерти.