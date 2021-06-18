На Землі подвоївся енергетичний дисбаланс

Протягом останніх 15 років Земля стала затримувати істотно більше тепла, ніж, наприклад, в 2005 році, повідомляє Корреспондент.

Вчені стверджують, що за останні півтора десятка років енергетичний дисбаланс Землі подвоївся і почав затримувати більше тепла. Про це пише The Guardian, посилаючись на експертів NASA.

Зростання дисбалансу вчені описують, як "тривожний".

"Позитивний енергетичний дисбаланс означає, що система Землі отримує енергію, змушуючи планету нагріватися", - відзначають в NASA .

Енергетичний дисбаланс є різницею між кількістю "випромінює енергії" Сонця, яка поглинається атмосферою Землі та поверхнею в порівнянні з тим, скільки "теплового інфрачервоного випромінювання "повертається назад в космос".

Таким чином дослідники обчислюють швидкість нагріву світового океану.

Причину такого кліматичного зміни вчені бачать в "природному" зсуві в Тихому океані. Зокрема, мова йде про перехід від прохолодною фази до теплої.

Як підсумували вчені, ця тенденція не зміниться і людству варто очікувати ще більших змін клімату.

Нагадаємо, в ООН заявили, що посуха завдала економічних збитків мінімум на 124 мільярди доларів і залучила більше 1,5 мільярда людей в період з 1998 по 2017 роки.