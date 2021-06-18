Зінченко виступав на Євро на корупційній основі

Журналіст Андрій Сеньків в ефірі YouTube-каналу ТаТоТаке повідомив, що виклик Олександра Зінченка на Євро-2016 супроводжувався корупційною схемою, повідомляє Телеграф.

За словами Сеньківа, Шаміль Газізов, гендиректор "Уфи", гравцем якої на той момент був Зінченко, і тренерський штаб збірної України, яку тоді тренував Михайло Фоменко, змовилися для того, щоб Олександр міг спокійно перейти в "Манчестер Сіті". "Уфа" на той момент мала пропозиція по гравцеві від МС, проте для гарантованого трансферу необхідно було, щоб Зінченко відіграв в 75% матчах за збірну України за останні 2 роки. У підсумку Олександр, який не грав у стикових матчах за вихід на ЧЄ 2016 зі Словенією, а також в перших двох контрольних іграх напередодні Євро, раптом отримує виклик в національну команду і їде на Євро-2016, де взяв участь у всіх трьох поєдинках.

За словами Сеньківа, тренерський штаб збірної України отримував від Газизова і російських агентів Зінченко по $ 1тисячі за кожну хвилину, проведену Зінченком на полях Франції, де проходив чемпіонат Європи. Відзначимо, "Жовто-сині" провалилися на Євро-2016, посівши останнє місце в групі з 0 очок, а Олександр став гравцем "Ман Сіті".