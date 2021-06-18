Стильний дизайн для квартир площею 20 квадратних метрів

Зазвичай обмеження площі стають стимулом до пошуку нових ідей та реалізації незвичних концептів. Відкинувши усе зайве, дизайнери доклали максимум винахідливості, щоб продумати кожну деталь та підкреслити індивідуальність помешкань, повідомляє 24 Канал.

Тут помістилися усі необхідні житлові зони, кухня, санвузол, місце для роботи та відпочинку.

Квартира площею 20 метрів квадратних

Щоб простір задовольнив вимоги двох дорослих людей, знадобилася глобальна реструктуризація простору. На щастя раціональні рішення та світлі тони зробили свою справу. Крім цього, дизайнери використали дрібні патерни, які додають простору впорядкованості.

Використовуйте більше світлих поверхонь / Фото Home Designing

Дрібний візерунок допоможе уникнути перенасичення деталями / Фото Home Designing

Одна сторона кімнати виділена шпалерами з графічним принтом, інша – покрита глянцевими панелями. Велика кількість вбудованих шаф та шухляд є обов'язковою умовою при облаштуванні настільки крихітного простору.

Використайте для фасадів світлу деревину / Фото Home Designing

Меблі-трансформери зекономлять простір / Фото Home Designing

Площу економить розкладне ліжко: вдень воно приховується в стіні та дозволяє вільно пересуватися квартирою.

Великі візерунки відрізняють ванну кімнату від іншої частини приміщення. Таке рішення могло б візуально звузити площу й без того маленького санвузла, але завдяки правильно підібраній палітрі, дизайнери досягли виграшного ефекту.