Біткоїну напророкували новий обвал

Середня ринкова вартість біткоїну з 21 по 27 червня може впасти до 32 тисяч доларів. Таким чином, за тиждень головна криптовалюта може подешевшати на 5 тисяч доларів, повідомляє Обозреватель.

Песимізм і зниження ціни до 28 тисяч доларів актуальні, проте однозначно сказати, що ціна впаде в найближчі 7 торгових днів, або через два тижні поки не можна. Про це розповів головний стратег щодо криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук.

За його словами, після риторики ФРС США про те, що інфляційний тиск є загрозою для світу можна чекати сплеск купівельної активності щодо металів, долара і криптовалют.

"Однак важливо розуміти, що такі новини на ринку відпрацьовують не в день релізу, і не через день, а після низки розпродажів. Це психологічні пастки для інвесторів, щоб великий покупець набрав позиції за більш вигідною ціною. Значить перед зростанням ціни логічно чекати більш глибоке просідання" , – резюмував Ковальчук

Нагадаємо, що НБУ досі не визначився зі статусом криптовалют. Фактично українці, які купують їх, добровільно віддають свої гроші. Гарантій, відповідальності та можливості повернути кошти немає. З операцій не платять податків, вони фактично ніде не відображуються. Офіційно регулятор не визнає криптовалюту навіть як "грошовий сурогат".