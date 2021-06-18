НБУ зобов'язав фінкомпанії розкривати повну та достовірну інформацію про послуги
Національний банк України (НБУ) затвердив порядок нагляду за учасниками ринку небанківських фінансових послуг щодо захисту прав споживачів. Механізм дозволить забезпечити розкриття достовірної інформації про фінансові послуги, повідомляє РБК-Украина.
"Це дасть змогу клієнтам ухвалювати більш зважені рішення та оцінювати усі ризики, захистить від шахрайства та зловживань", - йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.
НБУ здійснюватиме нагляд шляхом аналізу звернень споживачів фінансових послуг, договорів про надання фінансових послуг щодо наявності умов, які обмежують або порушують права споживача, веб-сайтів, контролю за дотриманням законодавства про рекламу, співпраці з іншими органами, контролю за усуненням виявлених порушень та моніторингу врахування учасниками ринку наданих регулятором рекомендацій.