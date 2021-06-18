Порошенко їде в Туреччину для обговорення російської агресії

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вирушає до Туреччини, щоб взяти участь в Анталійському дипломатичному форумі під егідою президента Туреччини, посилаючись на пресслужбу "ЄС, повідомляє Вести.

На заході Порошенко планує обговорити:

протидію російської агресії;

посилення двостороннього співробітництва з Україною;

просування європейської/євроатлантичної інтеграції, починаючи з ПДЧ.

На заході будуть присутні представники ПАР, Узбекистану, Афганістану, Йорданії, Малайзії, Сомалі, Ірану, Палестини. Від України там будуть представники МЗС: Еміне Джапарова і глава відомства Дмитро Кулеба.