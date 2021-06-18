Порошенко їде в Туреччину для обговорення російської агресії
Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вирушає до Туреччини, щоб взяти участь в Анталійському дипломатичному форумі під егідою президента Туреччини, посилаючись на пресслужбу "ЄС, повідомляє Вести.
На заході Порошенко планує обговорити:
- протидію російської агресії;
- посилення двостороннього співробітництва з Україною;
- просування європейської/євроатлантичної інтеграції, починаючи з ПДЧ.
На заході будуть присутні представники ПАР, Узбекистану, Афганістану, Йорданії, Малайзії, Сомалі, Ірану, Палестини. Від України там будуть представники МЗС: Еміне Джапарова і глава відомства Дмитро Кулеба.