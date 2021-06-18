Офіс "ВТБ Банку" виставлено на продаж за сотні мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних лик виставить на продаж на відкритому аукціоні головний офіс ліквідованого АТ "ВТБ Банк, повідомляє БiзнесЦензор.

Торги відбудуться 6 липня у системі Prozorro.Продажі.

Відзначається, що лот – будинок бізнес-центру загальною площею 5,975 кв. м разом із земельною ділянкою в 0,11 га в центрі Києва, а також 1 801 одиниця основних засобів.

"Фасадна 8-поверхова офісна будівля преміумкласу розташована на перетині вулиці Пушкінської та бульвару Шевченка. Поруч розташовані торгові та бізнес-центри, п'ятизірковий готель Premier Palace Hote, головна транспортна артерія столиці - вулиця Хрещатик. У декількох хвилинах пішки - станції метро "Театральна" і" Площа Льва товстого", Бессарабський ринок і парк ім. Шевченка", - йдеться в повідомленні.

У Фонді додали, що в будівлі є підземний паркінг, два ліфти, сучасні інженерні системи й автономне електропостачання.

Початкова ціна лота - 399,8 млн грн. Торги пройдуть по англійській моделі аукціону. Всі кошти, отримані від продажу цього активу, Фонд направить на розрахунок з кредиторами банку.