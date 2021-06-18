Офіс "ВТБ Банку" виставлено на продаж за сотні мільйонів

Офіс "ВТБ Банку" виставлено на продаж за сотні мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних лик виставить на продаж на відкритому аукціоні головний офіс ліквідованого АТ "ВТБ Банк, повідомляє БiзнесЦензор.

Торги відбудуться 6 липня у системі Prozorro.Продажі.

Відзначається, що лот – будинок бізнес-центру загальною площею 5,975 кв. м разом із земельною ділянкою в 0,11 га в центрі Києва, а також 1 801 одиниця основних засобів.

"Фасадна 8-поверхова офісна будівля преміумкласу розташована на перетині вулиці Пушкінської та бульвару Шевченка. Поруч розташовані торгові та бізнес-центри, п'ятизірковий готель Premier Palace Hote, головна транспортна артерія столиці - вулиця Хрещатик. У декількох хвилинах пішки - станції метро "Театральна" і" Площа Льва товстого", Бессарабський ринок і парк ім. Шевченка", - йдеться в повідомленні.

У Фонді додали, що в будівлі є підземний паркінг, два ліфти, сучасні інженерні системи й автономне електропостачання.

Початкова ціна лота - 399,8 млн грн. Торги пройдуть по англійській моделі аукціону. Всі кошти, отримані від продажу цього активу, Фонд направить на розрахунок з кредиторами банку.

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