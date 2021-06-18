Польща підвищує мінімалку: як зміниться зарплата заробітчан

Мінімальна погодинна ставка для осіб, що працюють у Польщі за цивільно-правовими договорами, в тому числі українських заробітчан, наразі складає 18,3 злотого, повідомляє UBR.

Однак з 2022 року вона збільшиться на 1,3 злотого, до 19,6 злотого (за курсом НБУ на 18 червня - 140 грн). Про це повідомляють в аналітичному центрі компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

Польський уряд уже заявив про рішення підвищити мінімальну зарплату з наступного року на 7,1% - з 2,8 тис. злотих до 3 тис. злотих. По курсу НБУ вона збільшиться майже на 1,5 тис. грн - з трохи вище 20,01 тис. грн до 21,44 тис. грн. Тоді як зараз мінімалка в Україні становить лише 6 тис. грн, а в грудні підніметься до 6,5 тис. грн.

У компанії відзначили, що останнім часом у Польщі подорожчали продукти, оренда житла і послуги ЖКГ, тому рішення підняти мінімалку - "гарна новина як для польських працівників, так і для робітників-мігрантів".

У той же час місцеві профспілки розраховують на набагато більше підвищення мінімальної заробітної плати.

Влада Польщі хотіла підвищити мінімалку до 3 тис. злотих ще до кінця 2020 року, проте пандемія зірвала їх плани.

На початку цього року Єврокомісія оприлюднила проект по впровадженню так званого європейського мінімального розміру оплати праці. Очікується, що мінімалка не повинна бути менше 60% від середньої зарплати по країні. З огляду на ці розрахунки, мінімальна зарплата повинна становити 3138 злотих брутто (з податками).