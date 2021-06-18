Вакцина від COVID: середня вартість в Україні

Середня вартість вакцини від COVID-19 з усіма витратними матеріалами, закладена в бюджеті, становить 276 гривень. Усього за бюджетні кошти планується закупити 38 млн доз вакцин﻿. Про це йдеться в заяві Рахункової палати, повідомляє Деловая столица.

Як наголошується в повідомленні, Міністерство охорони здоров'я вже витратило на вакцинацію 7,9 млрд гривень, ще 2,6 млрд гривень залишаються невикористаними. До кінця червня Міністерство охорони здоров'я має використати 10,5 млрд грн на закупівлю вакцини від COVID-19.

З 7,9 млрд гривень коштів 7,8 млрд гривень сплачено на закупівлю вакцини, 41 млн гривень — шприців; 3,8 млн гривень — розчину і 18 млн гривень — контейнерів для збору медичних відходів.