Виконавця пісні "Трава у дома" визнали загрозою нацбезпеці України

Відомий російський музикант, фронтмен групи "Земляни" Сергій Скачков внесений до списку осіб, які загрожують національній безпеці України. Артист виступав на окупованих територіях.﻿ Про це, посилаючись на пресслужбу Міністерства культури і інформаційної політики України, повідомляє Обозреватель.

Зараз в цьому списку є 200 прізвищ.

Група виступала під час так званого "референдуму" в анексованому Криму в 2014 році, а два роки тому, в 2016 році, давала концерти на непідконтрольних Києву територіях Донбасу.

Варто додати, що 65-річний Скачков також внесений в базу сайту "Миротворець" як особа, що свідомо порушувала кордони України.

Скачков внесений в базу сайту "Миротворець". Джерело: сайт "Миротворець"

Група "Земляни" була популярною в СРСР. Один з найпомітніших колективів періоду "ВІА" у радянській музиці, які принесли елементи рок-музики на радянську естраду. Найбільш відомі і популярні пісні: "Трава у дома", "Каскадёры", "Прости, Земля", "Маленький кораблик", "Путь домой", "Красный конь", "Каратэ", "Взлётная полоса", "Поверь в мечту" та інші.