Виконавця пісні "Трава у дома" визнали загрозою нацбезпеці України
Відомий російський музикант, фронтмен групи "Земляни" Сергій Скачков внесений до списку осіб, які загрожують національній безпеці України. Артист виступав на окупованих територіях. Про це, посилаючись на пресслужбу Міністерства культури і інформаційної політики України, повідомляє Обозреватель.
Зараз в цьому списку є 200 прізвищ.
Група виступала під час так званого "референдуму" в анексованому Криму в 2014 році, а два роки тому, в 2016 році, давала концерти на непідконтрольних Києву територіях Донбасу.
Варто додати, що 65-річний Скачков також внесений в базу сайту "Миротворець" як особа, що свідомо порушувала кордони України.
Група "Земляни" була популярною в СРСР. Один з найпомітніших колективів періоду "ВІА" у радянській музиці, які принесли елементи рок-музики на радянську естраду. Найбільш відомі і популярні пісні: "Трава у дома", "Каскадёры", "Прости, Земля", "Маленький кораблик", "Путь домой", "Красный конь", "Каратэ", "Взлётная полоса", "Поверь в мечту" та інші.