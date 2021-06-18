РФ проводить навчання бойовиків біля українських кордонів, – розвідка

Командування Збройних сил РФ продовжує нарощувати бойові можливості своїх підрозділів на окупованих територіях Донбасу. Для цього поблизу кордону з Україною проводять навчання, інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє РБК-Україна.

За даними розвідки, з початку поточного тижня на полігонах окупантів зросла інтенсивність проведення заходів бойової підготовки. Зокрема, занять під час зборів артилеристів, мінометників, гранатометників, кулеметників, розвідників, снайперів, зв’язківців, саперів та фахівців інших спеціальностей.

"У такий спосіб противник намагається підвищити рівень підготовки найманців з використанням удосконаленого обладнання навчально-матеріальної бази, завезеного з території Росії через непідконтрольні Україні ділянки кордону", – йдеться в повідомленні.

Крім того, контроль проведення зборів та інших заходів бойової підготовки підрозділів противника здійснюють групи кадрових російських офіцерів штабу 8 армії Південного військового округу ЗС РФ.

Раніше розвідка повідомляла, що біля кордону з Україною Авіація ВПС і ППО Ленінградської армії проводить навчання.