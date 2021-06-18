Майже третина випускників провалили ЗНО з математики

У 2021 році 31,11% випускників не подолали поріг "склав/не склав" на ЗНО з математики. Про це, посилаючись на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО, повідомляє Кореспондент.

"Члени експертної комісії після обговорення прийняли рішення встановити граничний бал з іноземних мов, що відповідає 18 тестовим балам, з математики – 10, з фізики – 12", – сказано в повідомленні.

При цьому у 2020 році поріг "склав/не склав" на ЗНО з математики не подолали лише 13% випускників.

Учасники тестування зможуть ознайомитися з результатами на власних інформаційних сторінках уже завтра, 19 червня.