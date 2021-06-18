Чи корисно для здоров'я засипання з увімкненим світлом

Телефони, телевізори або приліжкова лампа, яку ви забули вимкнути. Ви поспали з увімкненим світлом? Це може здатися безневинним, особливо якщо це багаторічна звичка і у вас ще не розвинулася безсоння. Але постійний вплив світла може завдати серйозної шкоди вашому тілу, повідомляє WomanEL.

Світло порушує ваш циркадний ритм

Ми встаємо, коли світло, і ми спимо, коли темно. Це відомо як циркадний ритм, але, можливо, ви знаєте його під фразою «біологічний годинник». У вашому тілі є ціла система біологічного годинника, які керують різними органами і тканинами.

Штучне освітлення, будь то світильники на стелю або настільні лампи, збиває цей годинник з пантелику. І ви з більшою ймовірністю будете менше спати.

У Гарварді дослідники пов'язали зміни циркадного ритму з ожирінням і підвищеним ризиком діабету.

Знижений рівень мелатоніну був пов'язаний з певними типами раку, можливо, тому що мелатонін уповільнює розвиток пухлин.

Сон з включеним світлом шкідливий для очей, навіть якщо вони закриті

Якщо не вимкнути світло перед сном, це може викликати втому очей. Навіть самий тьмяне світло може зробити такий ефект.

Який використовувати світло ввечері

Найкраще перейти на жовтий, помаранчевий і червоний світло. Вони практично не впливають на ваш циркадний ритм. Багато електронні пристрої мають вбудовані або завантажуються додатки, колір яких може змінюватися від синього до помаранчевого.

Заміна звичайної лампочки прикроватной лампи на червону - відмінний спосіб дати вам те, що вам потрібно, щоб розслабитися. І, тим не менше, краще не спати з увімкненим світлом, адже ваш сон (і здоров'я) може від цього постраждати.