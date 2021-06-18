Масове отруєння в Харкові: розпочато кримінальне провадження

Поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом масового отруєння людей в двох закладах харчування у Харкові﻿. Про це, посилаючись на пресслужбу поліції Харківської області, повідомляє Деловая столица.

За її даними, заклади розташовані по вулиці Квітки-Основ’яненка.

"За фактом події слідчі Харківського районного управління поліції №3 внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального Кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 3 років позбавлення волі" , — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці допитують потерпілих та встановлюють усі обставини кримінального правопорушення.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Харкові в результаті отруєння в місцевих кафе отруїлися 57 осіб — 41 дорослий і 16 дітей.