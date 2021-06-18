Кожен українець у 2020 році заплатив понад 12 тис. на погашення держборгу

Кожен українець у 2020 році зі своїх податків заплатив 12300 грн на обслуговування і погашення державного боргу, повідомляє УНІАН.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан при розгляді звіту про виконання Державного бюджету за 2020 рік у залі Верховної Ради.

"Задумайтеся, фактично кожен українець має 61 тис. грн боргу (державного боргу - ред). На його обслуговування і погашення кожен з нас торік заплатив 12300 грн" , - сказав Пацкан.

Голова Рахункової палати зазначив, що за 2020 рік обсяг державного та гарантованого державою боргу збільшився на 28% - до 2,5 трлн грн. На його обслуговування і погашення у 2020 році було направлено 512 млрд грн, що становить половину видатків держбюджету.