В Україні почалися випробування боєприпасів НАТОвського калібру

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" почала попередні випробування боєприпасів калібру 155 мм власного виробництва, заявили представники компанії на виставці "Зброя та безпека-2021, повідомляє Ліга.net.

"Снаряд повинен пройти стадію певних випробувань: головна частина, на осколковість, на підрив. Цей боєприпас проходить ці випробування", – відзначили розробники.

Як повідомив глава компанії Володимир Зимін, на цьому тижні вже завершується спорядження корпусів снарядів дослідної партії, які найближчим часом будуть випробувані підривом.

"Це дозволить перевірити їх характеристики й підтвердити відповідність усім вимогам потужності й осколковості", – сказав він.

Раніше представники Краматорського заводу важкого верстатобудування повідомили, що стрільби з САУ "Богдана" українськими снарядами 155 мм від КБ "Артем" поки не розглядаються через те, що вітчизняні боєприпаси знаходяться на більш ранній стадії випробувань. Артилерія зараз стріляє турецькими боєприпасами.