Оформлення субсидії: п'ять способів подати заяву

Зміна Кабміном порядку оформлення житлових субсидій змусила деяких українців повторно особисто подавати документи через те, що органи соцзахисту відмовляються приймати заяви на оформлення субсидії поштою, повідомляє Апостроф.

Вони вимагають подавати документи лише через уповноважену особу територіальної громади, що є незаконним.

Як можна подати заяву на субсидію

З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються від громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний сайт Мінсоцполітики), однак протягом травня - вересня 2021 р. можна звернутися і особисто.

Заяви з необхідними документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадовими особами центру надання адмінпослуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати надходження відповідному структурному підрозділу з питань соцзахисту населення.

Будь-який з цих способів рівнозначний.

Що робити, коли нема бланків декларацій та заяв

Деяким українцям доводиться випрошувати в управліннях соцзахисту бланки заяв на оформлення субсидії та купувати на стороні бланки декларації про доходи. Тому Міністерство соціальної політики вже довело до відома структурних підрозділів з питань соціального захисту і територіальних громад нові форми бланків відповідних документів.

Ці бланки також можна роздрукувати з сайту Мінсоцполітики або офіційного сайту Верховної Ради (вони є додатком до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабміну від 21.10.1995 № 848 (зі змінами).