Блінкен на наступному тижні відвідає Німеччину і зустрінеться з Меркель

Канцлер ФРН Ангела Меркель і глава МЗС ФРН Гайко Маас наступного тижня приймуть держсекретаря США Ентоні Блінкена. Про це, посилаючись на офіційного представника уряду ФРН Штеффена Зайберта, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, канцлер прийме Блінкена 23 червня, держсекретар їде в Берлін для участі в конференції стосовно Лівії 22 червня на запрошення глави МЗС ФРН.

У свою чергу представник МЗС Німеччини Марія Адебар сказала, що Маас також проведе зустріч із Блінкеном, а потім відбудеться пресконференція.