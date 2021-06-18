Швидко розблокувати банківську карту: інструкція

З блокуванням банківської карти користувачі стикаються досить часто. Іноді це відбувається через заборгованість, а іноді через неуважність власника карти, повідомляє РБК-Украина.

Як швидко розблокувати банківську карту ПриватБанку?

Які можуть бути причини блокування картки клієнта

1. Заборгованість по оплаті

2. Неправильно введений PIN-код

3. Підозра на фішингову діяльність

4. Підозрілі операції з карткою (різні регіони, багато операцій поспіль - банк має право заблокувати картку при підозрі на крадіжку)

5. Невикористання карти тривалий час.

6. Підозрілі перекази на карту - фінансовий моніторинг (якщо людина отримувала регулярно до 10 тисяч гривень щомісяця, а несподівано прийшла на карту сума понад 50 тисяч гривень).

Як швидко розблокувати карту

Якщо карта заблокована через непогашення заборгованості в строк, то в першу чергу потрібно покрити заборгованість. А потім звернутися до оператора з проханням розблокувати карту. Але потрібно пам'ятати про те, що за правилами банку, розблокування відбувається протягом трьох банківських днів після встановлення нульового кредитного ліміту.

Якщо карта була заблокована з іншої причини, то зняти блокування буде трохи легше.

Заходимо в Приват24, проходимо авторизацію.

Вибираємо пункт меню "Мої рахунки" – "Управління карткою/рахунком".

Знаходимо опцію "Блокування" і натискаємо "розблокувати".

Система може вимагати ввести додаткові персональні дані, перевірити номер телефону.

Якщо немає можливості зробити операцію з Приват24, можна використовувати систему смс-банкінгу. На номер ПриватБанку 10060 відправляємо повідомлення з текстом UNBLOCK+ХХХХ. Замість ХХХХ потрібно поставити 4 останні цифри вашої заблокованої карти. Зверніть увагу - ніяких інших цифр, знаків і букв в повідомленні бути не повинно.

Розблокувати карту можна за допомогою банкомату. Для цього потрібно використовувати карту, пройти авторизацію, в меню знайти пункт "Операції з картою" – "Додаткові послуги" і натиснути пункт "Розблокувати".

Розв'язати питання з картою можна за допомогою дзвінка на гарячу цілодобову лінію ПриватБанку за номером 3700. Дзвінки з мобільних безплатні, а оператори допоможуть розблокувати вашу карту.

Якщо всі варіанти ви вже використали, і вони не допомогли, то потрібно звернутися до найближчого відділення ПриватБанку. Вам знадобиться паспорт і номер карти.