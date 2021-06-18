Викрили організацію, яка займалася розкраданням вугілля з вагонів УЗ

Державне бюро розслідувань спільно зі спецпідрозділом СБУ провели масштабну операцію з викриття та затримання членів злочинної організації, яка розкрадала вугілля з вагонів "Укрзалізниці". В організацію входили понад 30 осіб з числа правоохоронців, працівників залізниці та цивільних осіб, повідомляє Обозреватель.

Щоб пограбувати потяг, його зупиняли члени угруповання, які працювали у воєнізованій охороні залізниці, а потім інші учасники організації перевантажували вугілля у вантажівки.

Злочинна організація мала у своєму розпорядженні десятки вантажівок, якими вони вивозили викрадене. За один раз могли вкрасти до 100 тонн вугілля, на операцію витрачалось від 30 хв до години. Працівники поліції в Запорізькій області, які входили до складу угруповання, забезпечували "прикриття" від правоохоронних органів. Слідчі ДБР повідомили про підозру 7 особам.