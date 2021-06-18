Створено перше в світі автономне водневе авто

Естонський виробник автономних транспортних засобів Auve Tech та університет Тарту створили перший в світі автономний водневий автомобіль. Його презентують вже 5 липня, повідомляє Обозреватель.

Шатл пройшов випробування і йому дозволили їздити на дорогах загального користування. Він може перевозити до шести пасажирів і розрахований на поїздки "останньої милі" – від великих транспортних вузлів додому. Про це розповіли на сайті﻿ тартуського університету.

Автомобіль працює за допомогою низькотемпературних водневих паливних елементів, розроблених в університеті Тарту. Шатл здатний їздити без водія, але дистанційно його можуть контролювати з центру управління.

У Auve Tech заявили, що авто є екологічно чистим, що робить його альтернативою особистим транспортним засобам, та має швидку зарядку, яка дозволяє йому довше працювати та бути більш ефективним.

Нагадаємо, що автономні автомобілі розробляють багато світових компаній. Зокрема, Volkswagen вже цього літа у Німеччині почне випробувати свій ID Buzz, який має вийти до 2025 року.