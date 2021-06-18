Накопичувальна пенсія: принцип нарахування в різних країнах

Поки в Україні ламають списи навколо необхідності відходу від солідарних і запровадження накопичувальних пенсій, цей вид забезпечення літніх людей давно і успішно діє на Заході, повідомляє Апостроф.

Як нараховують пенсії в різних країнах світу?

Польща

У Польщі пенсійний внесок платять все працюючі громадяни й іноземці. Це стосується всіх працівників за трудовим договором або договором-дорученням. Від внеску звільнені тільки ті, хто працює за договором підряду, але цей період не буде зарахований до трудового стажу. Із зарплати на пенсії відраховується 19,5%. З них 12% йде в державну систему соціального страхування, інші - в субрахунок Управління соцстраху. Мінімальна пенсія в Польщі - 853 злотих (понад 6 тисяч грн), її отримує близько 5% жителів країни. Середня пенсія в країні від 1500 до 2000 злотих (10600 - 14200 грн).

Німеччина

Із зарплати на майбутню пенсію потрібно віддавати майже 19%. Цю суму в рівних частинах віддають працівник і роботодавець. Мінімальна пенсія - 512 євро (16 571 грн). Варто зазначити, що пенсіонери з соціальною пенсією мають також допомогу і підтримку - компенсацію витрат на житло, комунальні послуги та медичну страховку. Середня - майже втричі більша. Для повної пенсії потрібно мати не менше 45 років стажу і працювати жителям Німеччини доводиться з 18 років. Якщо у громадянина менше п'яти років офіційного стажу, то державну пенсію йому платити не будуть.

Окрім того, в Німеччині є система, яка дозволяє отримувати пенсію за померлого чоловіка чи дружину - від 55% до 60% від суми пенсії.

Норвегія

Тут пенсійна система складається з трьох частин. З державного бюджету йде 18%, ще частина із закритого фонду "Норвегія", який вкладає кошти у внутрішні та скандинавські інвестиції. Є ще фонд "Глобальний" під керівництвом центрального банку країни - туди надходять кошти від надлишкових доходів нафтового сектора і інвестуються по всьому світу. Щоб отримати мінімальну пенсію в Норвегії потрібно не менше трьох років стажу. Для 100% пенсії - 40 років стажу. Мінімальна виплата - 13 тисяч крон (близько 44 тис. грн).

США

Про пенсії в США потрібно думати з моменту вступу до старшої школи. Тут є різні системи пенсійного забезпечення. В американський державний пенсійний фонд відраховують 8% від зарплати. Приватні підприємці та фрілансери платять самі і віддають набагато більше. Можна відкрити соціальний рахунок і накопичувати свої виплати - він заморожений до виходу на пенсію. За достроковий розрив договору - велика пеня. Є накопичувальна система - частину зарплати людина вносить на рахунок пенсійної програми під 9% річних. Їх можуть інвестувати, але обмежено.

Японія

Пенсійна система складається з двох частин - базова від держави і додаткова. Друга частина залежить від розміру зарплати, стажу та компанії. Середня пенсія становить 50 000 ієн (близько 12 300 грн). Трудова - втричі більша. Для мінімальної пенсії за віком потрібно мати не менш як 10 років стажу. У державному пенсійному страхуванні беруть участь всі жителі країни від 20 років.