Найелітніша школа в Каліфорнії виявилася розсадником гвалтівників

Найелітніша школа в Каліфорнії - Thacher School міста Охайо - виявилася розсадником гвалтівників, які орудували там протягом декількох десятиліть, повідомляє Лента.Ру.

Лос-анджелеська юридична фірма Munger, Tolles & Olson підготувала звіт після того, як у 2020 році проти школи почали висувати звинувачення. Фірма опитала понад 120 колишніх учнів, їх батьків, нинішніх або колишніх викладачів і співробітників школи.

Крім того, що деякі вчителі "переходили кордони" в спілкуванні зі студентами, один з них ґвалтував свою 16-річну ученицю. Після серії знущань, які дівчина пережила в 1980-х роках, школа не принесла ніяких вибачень: навпаки, помічник директора тільки запитав, чи сподобалося їй.

"Під час першого року навчання [цей викладач] ставав все більш жорстокий. Він бив мене, часто просто жбурляв мене так, що я втрачала свідомість", - розповіла потерпіла.

За її словами, час навчання здавалося їй безнадійним.

Багато з тих, кого підозрюють у згвалтуваннях, вже не працюють в школі. Хоча їм досі не були пред'явлені звинувачення, місцева влада замислюється про те, щоб відкрити справу.