"Індійський" штам COVID: чи з'явиться в Україні і чим небезпечний
В Україні прогнозують появу коронавірусу "Дельта". Він небезпечніший за "уханьський" варіант COVID-19. Про це заявила епідеміолог Наталія Виноград, повідомляє РБК-Украина.
У цього варіанту вірусу дуже високий епідемічний потенціал, повідомила вона.
Також експерт розповіла, чому "Дельта" більш заразний:
- у нього набагато вище параметри відтворення наступного випадку зараження. В "уханьского" варіанту це було через шість днів, в "індійського" - вже на наступний день.
- вище показник смертності.
- більше важких форм хвороби і необхідність в реанімаційних заходах.
- більше вражає дітей, ніж вихідний варіант вірусу.