"Індійський" штам COVID: чи з'явиться в Україні і чим небезпечний

"Індійський" штам COVID: чи з'явиться в Україні і чим небезпечний

В Україні прогнозують появу коронавірусу "Дельта". Він небезпечніший за "уханьський" варіант COVID-19.﻿ Про це заявила епідеміолог Наталія Виноград, повідомляє РБК-Украина.

У цього варіанту вірусу дуже високий епідемічний потенціал, повідомила вона.

Також експерт розповіла, чому "Дельта" більш заразний:

  • у нього набагато вище параметри відтворення наступного випадку зараження. В "уханьского" варіанту це було через шість днів, в "індійського" - вже на наступний день.
  • вище показник смертності.
  • більше важких форм хвороби і необхідність в реанімаційних заходах.
  • більше вражає дітей, ніж вихідний варіант вірусу.

Новини

analytics