"Індійський" штам COVID: чи з'явиться в Україні і чим небезпечний

В Україні прогнозують появу коронавірусу "Дельта". Він небезпечніший за "уханьський" варіант COVID-19.﻿ Про це заявила епідеміолог Наталія Виноград, повідомляє РБК-Украина.

У цього варіанту вірусу дуже високий епідемічний потенціал, повідомила вона.

Також експерт розповіла, чому "Дельта" більш заразний: