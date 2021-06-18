Які автомобілі найкраще купувати в цьому році

У список увійшли моделі 2021-го різних класів, включаючи електромобілі, повідомляє Автоцентр.

Німецький журнал AutoBild опублікував дані дослідження, проведеного спільно з компанією Schwacke, що спеціалізується на оцінці автомобілів. Метою цього дослідження було визначення нових автомобілів, які найменше втрачають у вартості на вторинному ринку. Таким чином ці моделі можна назвати найбільш доцільною покупкою в 2021 році.

Список найкращих автомобілів для перепродажу складений на основі даних про приблизно 1,7 мільйони щомісячних продажів автомобілів в Німеччині. Аналітики враховували дані про нових реєстраціях, зміну власників, технічному обслуговуванні, пробігу та часу простою.

Також до уваги були взяті такі фактори, як тенденції розвитку ринку і економіки в цілому. Плюс до цього, фахівці Schwacke визначили конкретне обладнання для кожного сегмента, яке, як очікується, буде стандартним на момент перепродажу автомобіля через чотири роки.

У список автомобілів, які можна назвати найбільш вдалим придбанням з метою володіння і подальшого перепродажу, увійшли 13 моделей, по одній з кожного сегмента ринку - від сіті-карів до електромобілів.

Кращі нові автомобілі для перепродажу (в дужках відсоток збереження початкової ціни):