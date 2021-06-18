Які автомобілі найкраще купувати в цьому році
У список увійшли моделі 2021-го різних класів, включаючи електромобілі, повідомляє Автоцентр.
Німецький журнал AutoBild опублікував дані дослідження, проведеного спільно з компанією Schwacke, що спеціалізується на оцінці автомобілів. Метою цього дослідження було визначення нових автомобілів, які найменше втрачають у вартості на вторинному ринку. Таким чином ці моделі можна назвати найбільш доцільною покупкою в 2021 році.
Список найкращих автомобілів для перепродажу складений на основі даних про приблизно 1,7 мільйони щомісячних продажів автомобілів в Німеччині. Аналітики враховували дані про нових реєстраціях, зміну власників, технічному обслуговуванні, пробігу та часу простою.
Також до уваги були взяті такі фактори, як тенденції розвитку ринку і економіки в цілому. Плюс до цього, фахівці Schwacke визначили конкретне обладнання для кожного сегмента, яке, як очікується, буде стандартним на момент перепродажу автомобіля через чотири роки.
У список автомобілів, які можна назвати найбільш вдалим придбанням з метою володіння і подальшого перепродажу, увійшли 13 моделей, по одній з кожного сегмента ринку - від сіті-карів до електромобілів.
Кращі нові автомобілі для перепродажу (в дужках відсоток збереження початкової ціни):
- Електромобіль до 40 тисяч євро - Mini Cooper SE (59,63%)
- Електромобіль від 40 тисяч євро - Tesla Model S Long Range (61,24%)
- Сіті-кар - Hyundai i10 1,2 (56,86%)
- Субкомпакт - Dacia Sandero Stepway TCe 90 (66,02%)
- Компакт - VW Golf 1,5 TSI OPF (53,73%)
- Середній клас - Skoda Superb Combi 2,0 TSI 4 × 4 DSG (49,81%)
- Бізнес-клас - BMW 540i xDrive АТ (44,44%)
- Представницький клас - Mercedes S 400 d 4matic L 9G-TRONIC (48,62%)
- Спортивний автомобіль - Porshe 911 Carrera 4S PDK (57,95%)
- Фургон - Mercedes V-Class 300 d long 4Matic 9G-TRONIC (56,44%)
- Субкомпактний кросовер - Mazda CX-30 e-Skyactiv G 2,0 M Hybrid (57,50%)
- Компактний кросовер - Toyota RAV4 2,5 4 × 2 Hybrid (57,78%)
- Позашляховик - Range Rover Sport P400 3,0 (50,11%)