10 речей, які в жодному разі не можна прати в машинці

Часто, зібравшись освіжити пранням одяг, ми сутужно згадуємо, які речі можна класти до машини, а якщо можна, то на якому режимі їх прати. Адже через прикру помилку улюблене вбрання може опинитись не на вішаку, а на смітнику, повідомляє 24 Канал.

Список речей, яким категорично протипоказане машинне прання.

Купальник

Купальник виготовлений з тонкої високотехнологічної тканини, яка швидко висихає. Якщо улюблений комплект прати в машинці, він швидко розтягнеться і втратить колір. Одяг для плавання відмінно переносить полоскання у воді. Але в барабані пральної машини, де надто сильна механічна дія, можуть пошкодитись бретельки та кісточки бюстгальтера. Щоб ваш купальник не втратив свій вигляд і прослужив довше – рекомендуємо прати його вручну.

Піджаки по фігурі або з плечиками

Для того, щоб ваш піджак гарно підкреслював плечі чи талію, у нього вшивають ущільнювальні елементи та плечики. При машинному пранні ці вставки змінюють свою форму та положення, і в результаті, річ ризикує втратити форму.

Тому рекомендуємо віддавати піджаки у хімчистку або обережно прати вручну. Якщо ж ви не довірили цю справу фахівцям, намагайтесь не викручувати одяг, щоб не пошкодити та не зрушити ущільнювальні елементи.

Одяг і взуття з натуральної шкіри

Не рекомендуємо прати в машинці одяг та взуття з натуральної шкіри. Механічне прання може залишити після себе заломи та розводи. До того ж у шкіряному взутті, як правило, є деталі, скріплені клеєм, який може втратити свою властивість під дією великої кількості вологи й підвищеної температури.

Краще чистити такі речі вручну, використовуючи спеціальні засоби для догляду за шкірою (їх можна придбати у взуттєвих магазинах).

Краватки

Ціна якісної краватки говорить сама за себе – їй не місце в пральній машинці разом з футболками та шкарпетками. Краватки часто виготовляють із шовку, який при жорсткому механічному впливі легко втрачає колір і нищиться. Крім того, під час прання може постраждати і їх структура, через що аксесуар втратить форму. Тому прати краватку можна тільки вручну, використовуючи неагресивні мийні засоби.

Подушки і наматрацники з ортопедичної піни

Подушки і наматрацники з ортопедичної піни не варто довіряти механіці. Машинне прання роздрібнить піну на шматочки. Особливо якщо ви забудете відключити режим віджиму. Тому перед пранням рекомендуємо читати інструкцію до кожної подушки та наматрацника. Іноді виробники взагалі забороняють прання таких виробів. Якщо ж обмежень немає, то речі з твердої піни перуть руками в теплій воді з м'яким мийним засобом. Після цього слід дуже акуратно, не скручуючи, витиснути зайву воду.

Головні убори з козирком

Каркас у кепках і бейсболках тільки здається міцним. Насправді жорстке механічне прання може легко зламати чи деформувати головний убір. Зазвичай такі речі перуть вручну, при цьому витискати зайву воду не потрібно, просто дайте їй стекти.

Серветки з мікрофібри

При машинному пранні ганчірка з мікроволокна ризикує втратити частину своїх властивостей. Особливо це стосується дорогих і якісних моделей. Рекомендуємо заглянути в інструкцію по догляду за такими деталями, якщо ж її немає – ﻿необхідно прати такі вироби вручну, в теплому мильному розчині.

Речі, на яких багато шерсті

Шерсть кішок і собак може забити фільтри водяних помп у пральній машинці, яка ,у свою чергу, вийде з ладу і влаштує потоп у вашій квартирі. Тому варто ретельно очистити речі перед пранням. Це можна зробити спеціальними щітками.

Одяг з блискітками та бісером

На жаль, ви не можете бути впевнені, чи міцно закріплені деталі на вашій улюбленій сукні чи блузі. А результат перевірки у пральній машині вам може не сподобатись. По-перше, намистинки можуть відірватися і річ втратить свій вигляд. По-друге, ці деталі, як і шерсть, здатні забивати водяні фільтри пральної машини, що приведе до поломки. Такий одяг варто довіряти лише ручному пранню або хімчистці.

Тканини, які забруднені легкозаймистими рідинами

Речі, забруднені плямами мазуту, гасу, бензину, розчинників, у жодному випадку класти у пральну машинку не можна. Якщо плями великі, ці легкозаймисті речовини можуть спалахнути при пранні, що призведе до пожежі. До того ж залишки мазуту, бензину та інших нафтопродуктів можуть залишитися на внутрішній поверхні барабана і забруднити білизну під час наступного прання.

Тому одяг, забруднений легкозаймистими рідинами, потрібно попередньо запрати в теплій воді із сильнодіючим мийним засобом та просушити. І лише після цього, переконавшись, що мазут чи бензин видалені, річ можна кидати в пральну машину.