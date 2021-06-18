АМКУ дозволив Тігіпку продати мережу аптек TAS

Мережа ТАС-Фарма налічує понад сотню аптек, 70 з яких розташовані в Києві. Антимонопольний комітет України видав дозвіл дніпровській компанії Мед-сервіс на придбання понад 50% мережі аптек ТАС-Фарма, яка входить до Групи TAS Сергія Тігіпка, повідомляє Новое время.

Усього мережа Мед-сервіс нараховує 350 аптек в 100 містах. Вона входить у десятку найбільших в Україні. Кінцевим бенефіціаром компанії є Олег Токарев.

Мережа ТАС-Фарма налічує 114 аптек. З них 70 аптек розташовані в Києві. Про угоду з продажу аптек ТАС-Фарма дніпровській компанії стало відомо у квітні поточного року.