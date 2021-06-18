Надія Мейхер вразила фанів природною красою

Вже наприкінці червня Надія Мейхер вийде на сцену Київської консерваторії у ролі головної героїні постановки "Кармен". Так як для співачки та актриси не існує поняття роботи упівсили, підготовка до опери займає дуже багато часу і сил, повідомляє Обозреватель.

Надія поділилася на своїй сторінці в Instagram природним селфі без фільтрів з фірмовою яскравою посмішкою і розповіла про свої відчуття перед професійним театральним дебютом.

"Їду на вокальну репетицію. Підготовка до оперної постановки "Кармен" займає дуже багато часу і сил, але цей факт приносить справжнє задоволення, примножує любов до класичної музичної культури, і особистісний ріст... " - підписала фото Надія Мейхер.

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