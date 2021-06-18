У США відкрили статую Джорджа Флойда, що сидить на лавочці (фото)

Біля мерії Ньюарка (штат Нью-Джерсі, США) відкрили 700-фунтову (близько 317 кг – прим. ред.) статую Джорджа Флойда, пишуть міжнародні ЗМІ.

Темношкірий чоловік, який став жертвою поліцейських 25 травня 2020 року в Міннеаполісі, зображений сидячим на лавці. Розміри статуї перевищують звичайний людський зріст.

"Сподіваюся, що люди бачать і співчувають, надихаються на боротьбу (з расовою несправедливістю – прим. ред.), яка відбувається тут – у Ньюарку, тут – у Нью-Джерсі", – сказав глава міста Рас Барака.

Today Mayor @rasjbaraka unveiled a donated statue honoring George Floyd in front of City Hall, alongside Filmmaker Leon Pickney, Artist Stanley Watts, Activist Larry Hamm and more pic.twitter.com/nefig7fruE - City of Newark (@CityofNewarkNJ) June 16, 2021

Замовником статуї, згодом подарованої місту, став актор і режисер Леон Пікні, а скульптором – Стенлі Уоттс.