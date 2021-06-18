Зеленський придбав облігації внутрішньої позики

Президент Володимир Зеленський придбав облігації внутрішньої державної позики на суму 2,7 млн грн, повідомляє БiзнесЦензор.

Про це свідчать дані повідомлення про суттєві зміни в майновому стані в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Відзначається, що глава держави придбав 100 штук держоблігацій через "ОТП Банк". Номінальна вартість одного цінного паперу на дату набуття власності склала 27 345 грн.

Крім того, Зеленський отримав дохід від погашення ОВДП в розмірі 2,781 млн грн.