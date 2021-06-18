Суд поставив на паузу звільнення Вітренко з Нафтогазу

Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву про забезпечення адміністративного позову прем'єра Дениса Шмигаля, зупинивши дію припису НАЗК по Юрію Вітренку до набрання законної сили рішення у справі за позовом Шмигаля, повідомляє Экономическая правда.

"Суд прийшов до висновку про обґрунтованість поданої заяви про забезпечення позову та, як наслідок, про наявність підстав та необхідність вжиття заходів її забезпечення, оскільки, їх невжиття може істотно ускладнити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав, або інтересів позивача", - йдеться у повідомленні прес-служби ОАСК.

При цьому, суд зазначає, що вжиття заходів забезпечення позову не є вирішенням публічно-правового спору по суті.

"Наразі, вжиття заходів забезпечення позову суд вважає вимушеним заходом, оскільки їх невжиття призведе до негативних наслідків, для відновлення яких необхідно буде докласти значних зусиль та витрат" , - пояснили в суді.

Також повідомляється, що ОАСК відкрив провадження у справі за позовом Шмигаля, який позивається до НАЗК щодо скасування припису.