Відеоігри можуть допомогти покращити психічне здоров'я – дослідження

В Ірландії науковці з'ясували, що відеоігри можуть допомогти у поліпшенні психічного здоров’я. Зокрема, найкращі результати вони показують при лікуванні депресії та тривожності, повідомляє 24 Канал.

Науковці з Ірландського дослідницького центру програмного забезпечення наукового фонду вважають, що відеоігри можуть допомогти у лікуванні деяких видів психічних розладів

Команда дослідників Lero наголосила, що відеоігри можуть допомогти там, де традиційні методи лікування недоступні через місце розташування або як доповнення до традиційних терапевтичних методів лікування депресії або тривоги.

Керівник дослідження Марк Кемпбелл повідомив, що є докази, які підтверджують ефективність відеоігор в поліпшенні психічного здоров’я.

"Варто розглядати комерційні відеоігри як потенційну альтернативу для поліпшення різних аспектів психічного здоров’я," , – сказав він.

Дослідники зазначили, що звичайні відеоігри можуть забезпечити недорогий і простий доступ для розв’язання проблем з психічним здоров’ям.