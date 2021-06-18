Лікар розповів про небезпеку шльопанців: особливо шкодять дітям

Для багатьох це стане відкриттям, але шльопанці і в'єтнамки дуже шкідливі для здоров'я. Лікар Вікторія Савицька попереджає: жінкам шльопанці псують ходу, а у дітей можуть стати причиною викривлення стопи, повідомляє Голос UA.

Таке взуття сприяє розвитку плоскостопості. У взутті на плоскій і низькій підошві під вагою тіла склепіння стопи опускається вниз, що веде до деформації стопи, попередила лікар.

"Крім цього, шльопанці при частому носінні викликають звикання до невірного положення тіла при ходьбі. А оскільки в шльопанцях п'ята не закріплена і постійно елозит туди-сюди, є ризик розвитку так званої п'яткової шпори ", - зазначає лікар.

Експерти радять придбати ганчіркові сандалики на злегка підвищенойї платформі. Таке взуття буде ідеальним вибором для пляжу.