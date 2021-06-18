У Києві пішохідна вулиця Сагайдачного стане проїзною
У Києві вулиця Сагайдачного тимчасово стане проїзною через реконструкцію вулиці Андріївської. Про це заявив заступник мера Києва Валентин Мондриївський у Facebook, повідомляє Деловая столица.
За його словами, 21 червня КК "Київавтодор" розпочне масштабну реконструкцію вулиці Андріївської. На час робіт рух на ній буде перекрито, а тимчасовий об’їзд організують через вулицю Петра Сагайдачного.
Після завершення робіт на Андріївській заплановано оновити також вулицю Сагайдачного.
Як уточнили в "Київавтодорі", рух перекриють на частині вулиці Андріївської з 6:00 21 червня до 20 серпня. На першому етапі її оновлюватимуть між вулицями Боричів Тік і Сагайдачного.