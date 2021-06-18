У Франції представили седан Hopium Machina

Французький стартап Hydrogen Motive Company (HMC), створений колишнім гонщиком Олів'є Ломбардом, показав прототип водневого седана Hopium Machina. Анонсований минулого року автомобіль преміум класу отримав реальні форми, повідомляє Обозреватель.

Компанія почала тестові випробування першого прототипу автомобіля. У травні нинішнього року HMC підписала партнерську угоду з бельгійською компанією Plastic Omnium, яка буде поставляти для майбутньої серійної моделі балони для зберігання водню під тиском 700 бар. На зарядку балона з композитного матеріалу буде потрібно близько 3 хвилин.

Автомобіль на водневих паливних елементах отримає 500-сильний тяговий електромотор. Джерело: hopium.com

Автомобіль на водневих паливних елементах отримає 500-сильний тяговий електромотор, а запасу газу вистачить, щоб подолати без зупинки відстань близько 1000 км. Максимальна швидкість прототипу досягає 200 км/год, але творці обіцяють поліпшити цей показник для серійної моделі як мінімум до 230 км/год.

Максимальна швидкість серійної моделі буде не менше 230 км/год. Джерело: hopium.com

Всього компанія планує виготовити не менше 1000 примірників водневого седана Hopium Machina з водневими паливними елементами. Попередньо замовити автомобіль можна, якщо внести депозит у розмірі 410 євро. Цікаво, що така сума не випадкова, а є відсиланням до спектру випромінювання атома водню.

Постачати балони для зберігання водню під тиском 700 бар для майбутньої серійної моделі буде бельгійська компанія Plastic Omnium. Джерело: hopium.com

Перед виготовленням автомобіля компанія запропонує вибір квітів, матеріалів та аксесуарів. Перші клієнти отримають свої екземпляри автомобіля у 2025 році. Орієнтовна вартість моделі – від 120 тисяч євро.