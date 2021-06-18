Петиція про звільнення Татарова набрала потрібну кількість підписів

Петиція про звільнення заступника керівника Офісу Президента України Олега Татарова зібрала необхідну кількість підписів для розгляду главою держави, повідомляє Слово і діло.

Так, за станом на 18 червня петицію "Негайно звільнити Олега Татарова - заступника глави Офісу президента" підписали 25 076 осіб. Це означає, що тепер її зобов'язаний розглянути президент Володимир Зеленський.

Автор петиції - голова правління ЦПК Віталій Шабунін.

"Нагадуємо президенту України, що Олег Татаров отримав підозру від НАБУ за допомогу в розкраданні 81 млн грн на побудові житла нацгвардійцям. Щоб уникнути відповідальності, Олег Татаров організував ряд незаконних рішень, використовуючи для цього свій пост заступника глави офісу президента Зеленського. Наприклад, тільки домігся незаконного рішення Печерського суду, а й організував його виконання підлеглими генпрокурорки Ірини Венедиктової. Відсутність з боку президента реакції на такі огидні дії Татарова дозволяють припустити, що Володимир Зеленський схвалює його дії", - заявив Шабунін в петиції.