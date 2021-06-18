Audi відмовиться від автомобілів з ДВС

Audi готується до повної відмови від двигунів внутрішнього згоряння. СЕО компанії Маркус Дюзманн повідомив, що останні нові моделі з бензиновими і дизельними моторами представлять в 2026 році, повідомляє АвтоПортал.

Точну дату відмови від авто з ДВС керівництво Audi не повідомляє, але неважко здогадатися, що моделі 2026 року протримаються на конвеєрі не більше 10 років. Тобто, повний перехід на випуск електрокарів відбудеться в районі 2030-2035 років.

До речі, від гібридів в Audi теж відмовляться і після 2026 року їх не будуть проектувати. Раніше повідомлялося, що через суворі еко-норм Євро-7 німецька компанія вже в найближчі роки припинить створення нових двигунів внутрішнього згоряння. Існуючі мотори при цьому продовжать модернізувати.

За планами компанії до 2025 року в лінійці має бути вже два десятка електромобілів. Серед них - як дорогі електрокари на кшталт Audi e-tron GT, так і більш доступні моделі, як кросовер Audi Q4 e-tron.