Міжбанк намагається знайти стабільність

Після вчорашнього різкого зльоту котирувань безготівкового долара, викликаного як рішенням ФРС США, так і правлінням Національного банку з процентної ставки, сьогодні міжбанківський валютний ринок намагається прийти в себе і знайти хоча б видимість стабільності.

Спроби покупців зіграти на зниження особливого успіху не мали: після зниження до 27,17 гривень на покупку і 27,195 гривень на продаж бажаючих купити стало більше, ніж продавців, і котирування знову пішли вгору. Після обіду вони піднялися до 27,23 гривень на покупку і 27,26 гривень на продаж. Національний банк сьогодні вирішив відпочити і на ринку не з'являвся.

Готівковий долар в першій половині дня продавали по 27,18-27,20 гривень. Після обіду, відреагувавши на зростання на міжбанку, цінники на готівкового «американця» поповзли вище, і продаж перемістився в район 27,22-27,25 гривень (в залежності від попиту в конкретному оптовому обміннику).

Євро на FOREX продовжує падіння, що почалося позавчора ввечері після оголошення результатів засідання ФРС США з питання процентної ставки. До 15:00 за київським часом він впав до позначки 1,1866 долара, падіння за півдня склало майже 60 пунктів. Готівковий євро потрапив під дію двох різноспрямованих факторів: з одного боку, обвал на FOREX тисне євро вниз, з іншого, зростання цінника на готівковий долар частково згладжує це. Сьогодні два фактора компенсували один одного, тому протягом дня євро торгується в діапазоні 32,53-32,57 гривень.

Російський рубль сьогодні торгується в діапазоні 72,10-72,50 рублів за долар. Зниження рубля і гривні в останні дні відбувається практично синхронно, тому ціна готівкового рубля не змінилася: як і весь тиждень, його продають по 3,72-3,75 гривні за 10 рублів.