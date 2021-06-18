Дощів майже не залишиться: прогноз погоди на вихідні

На вихідних більшій частині областей погода зробить приємний подарунок у вигляді сухої та сонячної погоди. Втім, повністю безхмарними ці дні не будуть, особливо на заході України, де до цього було відносно сухо.

Прогноз на 19 червня

У суботу по всій країні вдень повітря в середньому прогріється до +26...+28°C, а в Харківській, Донецькій і Луганській областях можливе потепління до 30 градусів. В окремих регіонах Західної України й на Одещині може бути на 1-2 градуси холодніше. Вночі на заході країни прогнозують 14-16 за Цельсієм, в інших областях - до 17-18 вище нуля.

Більша частина регіонів з опадами не зіткнуться, але в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Кіровоградській областях, окремих районах Південної України, в тому числі й Криму, буде мокро. Аномалій на кшталт грози, шквального вітру або граду не очікується. Вітер східний, 7-12 м/с.

Негода не викликає побоювань - "зелений" рівень по всій країні.

Про загрозу виникнення пожеж не повідомляється.

У Києві легка хмарність, з невеликою ймовірністю місцями може пролитися дощ. Вдень термометри покажуть 27-29 градусів з позначкою "плюс", вночі - від 15 до 18. Швидкість вітру - 3-5 м/с.

Карта опадів, очікуваних о 14:00 у суботу, 19 червня. Скриншот: Meteobar

Прогноз на 20 червня

У неділю жителі заходу країни можуть розраховувати на +25...+27 у світлий час і від 13 до 17 в темний. В інших регіонах, крім східних, повітря прогріється до 27-29 градусів протягом дня і 16-18 вночі (до +30 в Чернігівській і Полтавській областях). На сході України стовпчики термометрів підскочать до 29...31 за Цельсієм в денний час, після заходу сонця - близько 16...18.

Дощі локалізуються в західній частині країни - Львівській, Волинській, Тернопільській, Рівненській, а також Черкаській, Кіровоградській і Миколаївській областях. Не виключаються грози. В інших регіонах сонячно і без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с.

У Києві ясно або легка хмарність. Вдень температура підвищиться до +29...+31°C, вночі - знизиться до 16-18. Швидкість вітру - 3-5 м/с.